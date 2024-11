Nelle ultime ore, il maltempo che si sta abbattendo sulla Calabria potrebbe influenzare anche il calendario delle competizioni calcistiche regionali, provinciali e distrettuali, con la Protezione Civile che ha emesso avvisi di "Allerta Meteo". Secondo il comunicato ufficiale diffuso dalla LND, e pubblicato sul sito del CR Calabria, le squadre devono seguire precise indicazioni in base al livello di allerta meteo presente nelle diverse aree.

In caso di allerta rossa, tutte le gare programmate nelle zone interessate verranno rinviate d'ufficio. Questo vale anche per le partite che vedono la partecipazione di squadre provenienti da aree soggette a questo livello di allerta o che devono attraversarle per raggiungere il campo. Le competizioni colpite includono sia quelle dilettantistiche sia i campionati giovanili.

Anche per l'allerta arancione, sono previste misure rigorose. In particolare, le gare agonistiche del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) e i campionati regionali e provinciali saranno rinviate automaticamente, specialmente in quei comuni in cui è stata disposta la chiusura degli impianti sportivi o delle scuole. Le gare di base per le categorie più giovani, come i Piccoli Amici e i Pulcini, subiranno rinvii nelle zone interessate dall'allerta.

Le società hanno inoltre la facoltà di richiedere il rinvio delle partite se ritengono, con prove oggettive, che le condizioni meteo non permettano di raggiungere in sicurezza il campo di gioco. La valutazione finale di queste richieste spetta al Giudice Sportivo Territoriale.

Gare rinviate per allerta meteo

Eccellenza

Reggio Ravagnese - Isola Capo Rizzuto

Promozione

Mesoraca - Città Amantea

Melito - Melicucco

Calcio a 5 - Serie C2

Città di Rende - Aesse Building

Italia 90 Roccelletta - Nuova Celico

Real Krimisa - Amantea Futsal

Futsal Seles - CT Maestrelli

Olimpus - Soccer Lab

Under 17 regionali

Juventus Club - Calcio Lamezia

Pol. D. Cutro - Pro Cosenza

Gioiese - Real Montepaone

Sersale - Polistena

Vibonese - Vigor Catanzaro

Virtus Soverato - Esperanza Catanzaro