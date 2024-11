I responsabili tecnici del calcio giovanile della società rossonera saranno a Corigliano per visionare i nuovi talenti scovati in giro per la Calabria

E' stato ufficialmente presentato a Schiavonea - frazione di Corigliano, paese che ha dato i natali al campione del mondo Rino Gattuso - il primo Centro tecnico Milan in Calabria, rappresentato sul territorio dalla scuola calcio Forza Ragazzi. Il club, fondato 9 anni fa dall'attuale allenatore del Milan e presieduto in loco da Valentino Guerriero, ha ricevuto il placet della società Ac Milan diventando in pratica il punto di riferimento regionale del calcio giovanile in chiave rossonera.



Con cadenze prestabilite, è scritto in una nota, i responsabili tecnici del calcio giovanile del Milan saranno a Corigliano per visionare i nuovi talenti scovati in giro per la Calabria. Inoltre la società rossonera organizzerà anche dei corsi, con cadenza periodica, per i tecnici delle scuole calcio affiliate, così da permettere agli allenatori di andare a "Casa Milan" e apprendere tecniche e segreti direttamente dal personale qualificato e in forza al Milan.

