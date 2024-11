Con una importante operazione di mercato, l’Us Catanzaro si assicura le prestazioni dell’attaccante classe 2000 Nicolò Buso, in arrivo a titolo temporaneo dal Lecco, formazione in cui si è messo in evidenza cui nello scorso campionato di serie B giocando 34 partite, mettendo a segno 9 gol e confezionando 3 assist. L’attaccante veneto, cresciuto nelle giovanili del Cesena, negli ultimi tre anni con la maglia bluceleste ha collezionato complessivamente 99 presenze con 19 reti e 10 assist.

«Sono stato felice di avere ricevuto, qualche settimana fa, la proposta del Catanzaro, che non ho potuto rifiutare», ha detto Buso, che domenica è stato in Tribuna al Ceravolo per assistere alla sfida contro la Juve Stabia: «Ho trovato un ambiente calorosissimo. Ho visto una squadra molto forte e un pubblico fantastico, non vedo l’ora di giocare la prima partita allo stadio». Parlando delle proprie caratteristiche, Buso si descrive come «un giocatore rapido, a cui piace puntare l’uomo e andare al tiro o servire i compagni, spero di fare molti assist. Mi piace giocare prevalentemente a sinistra, ma anche a destra o fare la seconda punta».

Buso, che ha scelto il 45 come numero di maglia, arriva a Catanzaro con la formula del prestito con obbligo di riscatto, esercitato il quale si legherà al club giallorosso fino a giugno 2028 con opzione per il 2029.