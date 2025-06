Lo scorso fine settimana a Nocera Terinese, più precisamente nella popolosa frazione Campodorato, si è svolta una tappa valida per il Campionato Interregionale Calabria-Sicilia di Gravity Race Car, una disciplina innovativa ed ecosostenibile che punta dritto al riconoscimento olimpico.

La kermesse sportiva organizzata dall’associazione Campodorato in Festa in collaborazione con la scuderia Speed down project di Settingiano capitanata dal Campione della specialità Francesco Rotella. L'evento sportivo ha visto al via i migliori specialisti del sud Italia. Uno sessantina di vetture senza motore suddivise in diverse categorie. Dai più piccoli ai più grandi, dai normali kart alle vetture più aerodinamiche e competitive.

Rotella si dice soddisfatto della gara e dell’accoglienza ricevuta: «Siamo soddisfatti di questa scelta. Io devo ringraziare innanzitutto l'avvocato Frank Santacroce che è stato l'anello di congiunzione tra noi e gli amministratori, in particolar modo nella persona del Presidente del Consiglio del Comune di Nocera, dottor Antonio Motta. Poi l'amministrazione guidata da Saverio Russo e i ragazzi dell'associazione Campodorato in Festa che sono stati ineccepibili. Io sono rimasto esterrefatto dal trattamento e dall'ospitalità che questa gente ci ha riservato».

E poi sulla possibilità che questo evento si ripeta anche il prossimo anno Rotella risponde: «Assolutamente sì, ne abbiamo già parlato. Ho confermato la tappa di campionato italiano a Nocera perché è impossibile dire no, è impossibile dire no a questa località che è Campodorato. Sono soddisfatto, sono soddisfatto al 100%»

Tra i presenti al via anche il Pluricampione Italiano di Karting ed Automobilismo nonché primatista Mondiale di Motonautica Offshore Claudio Gullo che ha trionfato nella categoria C4, classe regina delle gare in discesa senza motore, proprio davanti all’organizzatore e campione nazionale Francesco Rotella: «Innanzitutto è un onore essere qua, perché è un paese bello, poi diciamo è vicino a casa mia, visto che sono di Lamezia. Sono qua grazie a Francesco Rotella, il presidente della Speed Down Project, nonché mio rivale in gara perché mi ha prestato lui questa macchina tramite il costruttore Gheorgio Spiter di Bolzano e si può dire che è la prima volta che sono sceso in gara con una macchina del genere, settata giusta, con i pesi giusti. Ho fatto tutte le mance, sia delle prove che delle manifestazioni con record e sempre al primo posto, quindi la manifestazione è stata bella e il risultato è stato speciale».

Poi Gullo conclude: «Dedico questo risultato sia a Francesco, perché ha creduto nelle mie potenzialità e mi ha inserito in questo nuovo mondo. al costruttore Spiter che ha costruito una bella macchina e al nostro sponsor Amaro Del Capo che è contento di questa nostra vittoria assoluta. Penso che ci presenteremo anche ad altre gare in futuro».