Continua ancora l'astinenza dalla vittoria per la Palmese che allunga a quattro le giornate senza i tre punti. Nel settimo turno del massimo campionato regionale, infatti, i neroverdi impattano per 2-2 davanti i propri tifosi anche se di fronte c'era una squadra blasonata come la Reggioravagnese.

A prescindere da una partita vivace, la squadra di mister Zito ha comunque dimostrato carattere rimontando per due volte il vantaggio ospite, grazie alla doppietta di Romano ma, più tutto, il pari e la reazione sono maturati nonostante la Palmese fosse in dieci uomini per oltre ottanta minuti.

Le parole di Ascone

Un pari non proprio da buttare insomma, come afferma il direttore sportivo Francesco Ascone ai microfoni ufficiali del club, nel post gara: «Oggi (ieri ndr) nel complesso, se c'era una squadra che meritava i tre punti quella era la Palmese e per questo c'è da fare un grande plauso ai ragazzi. Un pareggio, inoltre, che è maturato grazie alla determinazione e alla voglia. Forse è stata la partita più bella dal punto di vista della reazione, fattore che ci è più volte mancato quando andavamo in difficoltà nelle partite precedenti. Peccato per i due punti persi ma raccogliamo quanto di buono fatto perché, ricordiamolo, la Palmese ha giocato contro la squadra che è potenzialmente prima in classifica dal momento che ha una gara da recuperare».

Prestazione che però non basta per la calda piazza palmisana: «Arriviamo da una settimana pesante - continua Ascone - dove la squadra è stata criticata per l'attuale zona di classifica che occupa. Purtroppo gli episodi hanno fatto la differenza e devo dire, ancora una volta, che la terna arbitrale è stata al di sotto della sufficienza e l'esempio è il rigore concesso alla Reggioravagnese che ci può anche stare, ma è eccessivo il cartellino rosso già nei primi minuti di partita. Ora dobbiamo pensare alla prossima perché è in programma il derby».