La diciannovesima giornata di Serie B, disputata nel giorno di Santo Stefano, oltre al derby di Calabria, che si è chiuso con il pareggio per 1-1 tra Cosenza e Catanzaro, ha regalato altre sfide ricche emozioni e colpi di scena. Il Pisa di Inzaghi si conferma protagonista del turno, scartando il regalo più prezioso: una vittoria nel big match contro il Sassuolo. Grazie alla doppietta di Tramoni e al gol di Touré i toscani infliggono alla capolista la seconda sconfitta stagionale (3-1), interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive degli emiliani, imbattuti dal 31 agosto. Per il Sassuolo, inoltre, è la prima battuta d’arresto in trasferta e il margine di vantaggio sul secondo posto si riduce da 6 a 3 punti al giro di boa.

Lo Spezia rischia grosso contro il Mantova ma viene salvato in extremis da un gol di Falcinelli, mentre la Cremonese contro il Cesena torna alla vittoria trascinata da un ritrovato Vandeputte, La Juve Stabia cade 2-1 al Mapei Stadium contro la Reggiana, mentre il Palermo batte il Bari e lo aggancia in zona play off grazie a una zampata di Le Douaron.

Spettacolo tra Brescia e Modena, protagoniste di un pareggio ricco di gol: ben 6. La Sampdoria resta impantanata nella sua crisi, centrando il terzo pareggio consecutivo sotto la gestione Semplici. Al Marassi finisce 1-1 tra blucerchiati e Carrarese.

In coda alla classifica, la Salernitana sprofonda ulteriormente tra le proteste dei propri tifosi: i campani vengono battuti 2-0 a Frosinone. Sempre in chiave salvezza, il Cittadella conquista tre punti preziosi sul campo del Sudtirol. La Serie B tornerà in campo domenica 29 dicembre con la ventesima giornata, che coincide con l’ultima del 2024 e la prima del girone di ritorno.

I risultati



Pisa-Sassuolo 3-1 (24' e 61' Tramoni (P), 33' Touré (P), 70' Pierini (S))

Brescia-Modena 3-3 (16' Gerli (M), 34 Verreth (B), 45' Santoro (M), 50' Cistana (B), 83' aut. Magnino (B), 88' Bozhanaj (M))

Cesena-Cremonese 0-1 (60' Vandeputte)

Cosenza-Catanzaro 1-1 (80' Pompetti (CZ), 90'+16' rig. Ciervo (CS))

Frosinone-Salernitana 2-0 (63' Kvernadze, 85' Ambrosino)

Sudtirol-Cittadella 1-2 (6' aut. Casolari (S), 45' Casolari (C), 80' Pandolfi (C))

Reggiana-Juve Stabia 2-1 (12' Portanova (R), 24' Vergara (R), 82' Adorante (J))

Spezia-Mantova 1-1 (18' Debenedetti (M), 90'+3' Falcinelli (S))

Palermo-Bari 1-0 (41' Le Douaron)

Sampdoria-Carrarese 1-1 (4' Finotto (C), 67' Veroli (S))

La classifica

Sassuolo 43

Pisa 40

Spezia 38

Cremonese 29

Juve Stabia 28

Cesena 25

Catanzaro 24

Bari 24

Palermo 24

Modena 24

Carrarese 24

Mantova 23

Brescia 22

Reggiana 21

Sampdoria 20

Cittadella 20

Frosinone 19

Salernitana 18

Cosenza 17*

Sudtirol 17

* 4 punti di penalizzazione