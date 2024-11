Tanto rumore in casa Catanzaro, oggi è arrivata l'ufficialità dell'addio del dg Diego Foresti. La prossima stagione si partirà con un nuovo assetto sia dirigenziale che tecnico, visti i quasi certi saluti del ds Giuseppe Magalini e dell'allenatore Vincenzo Vivarini. Ma il patron dei giallorossi, Floriano Noto, in occasione del Premio Ceravolo, ai nostri microfoni ha tranquillizzato i tifosi: «Sono serenissimo e tranquillo. Abbiamo già un piano B per cui stiamo valutando tutte le situazioni».

Il presidente del Catanzaro ha risposto anche sul profilo del nuovo allenatore per la prossima stagione: «Al momento l'allenatore è Vivarini e se ne riparlerà dopo che saranno chiariti nelle sede opportune le posizioni della società e dell'allenatore. Sarà comunque un Catanzaro all'altezza - conclude Floriano Noto - che può contare su due punti fermi: la società e il pubblico».