Per un Cosenza calcio femminile che muore ce n’è uno che nasce: parte ufficialmente il progetto Cus Cosenza Unical grazie all’impegno di Paola Luisa Orlando e del suo staff. L’Academy del Centro Sportivo Universitario provvederà a formare le squadre a partire dalle categorie dell’under 12 e dell’under 15 per arrivare all’under 17 e alla prima squadra, che parteciperà al campionato di Eccellenza.

In una nota presente sul sito ufficiale del Cus si legge che «questo nuovo progetto rappresenta un’opportunità unica per tutte le ragazze che amano il calcio e desiderano mettersi alla prova in un ambiente sano e stimolante. Il Cus Cosenza offrirà un percorso di crescita completo, sia dal punto di vista tecnico che umano, grazie alla competenza dello staff e di tutti gli addetti ai lavori».

Lunedì 26 agosto si sono svolte le prime selezioni, a cui hanno partecipato oltre 40 ragazze, venerdì 30 si chiuderà il cerchio con il secondo dei due Open day.

Un’iniziativa sana e ambiziosa, che dimostra l’attenzione del Centro Sportivo Universitario nei confronti di chi – come le ragazze del territorio cosentino ma non solo – non riesce a coltivare la propria passione per il calcio. Una bella pagina di sport e di passione, che impreziosisce ulteriormente la reputazione di chi lavora al progetto sportivo universitario.