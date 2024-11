È tutto pronto per la quarta edizione del Trofeo “Perla dello Jonio…. Tra sport e Tradizioni” che si svolgerà a Soverato domenica 30 luglio. Cresce l’attesa per la manifestazione sportiva, ormai giunta alla quarta edizione, è nata da una felice idea della società catanzarese, la Calabria Swim Race del duo Domenico Gallo - Mirella Mirarchi, che gestisce gli impianti sportivi natatori di Giovino e Catanzaro. Un successo senza precedenti, nelle scorse edizioni, che oggi rientra nelle manifestazioni inserite nel circuito Nazionale della Federazione Italiana Nuoto. A Soverato, dunque, oltre 150 atleti provenienti da ogni parte d’Italia daranno vita ad una spettacolare gara agonistica in acque libere, affiancati da una flotta tra barche e canoe per l’assistenza ed il supporto nel percorso. Con loro famiglie e accompagnatori pronti a godersi la città di Soverato ed i prodotti tipici della nostra regione per tutto il weekend. Una competizione sportiva unica, che vede la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Soverato, della Lega Navale di Soverato, nonché il contributo della Regione Calabria che ha inteso attraverso lo sport ed anche con lo svolgimento di questa manifestazione sportiva, valorizzare il patrimonio naturale e culturale della nostra regione. Si disputerà in uno scenario incantevole, a due bracciate dalla riserva naturale degli ippocampo. Grazie proprio alla presenza dei cavallucci marini nei suoi fondali, il tratto di mare antistante viene definito “La Baia dell’Ippocampo” e godrà della supervisione della Guardia Costiera.

Gli atleti agonisti e master si tufferanno nello splendido mare azzurro di Soverato per la Mezzo Fondo Sprint di 1850 metri che si svolgerà lungo la costa per un percorso che prevede un giro completo delimitato dalle sei boe posizionate lungo il litorale; il cronometraggio, come per le precedenti edizioni, sarà elettronico ed effettuato dalla Icron di Andrea Mazzulla e gli atleti saranno dotati di chip elettronico a polso e boetta di sicurezza per rilevare in tempo reale posizione e risultato cronometrico dalla partenza in acqua fino al tocco finale nell’imbuto di arrivo con tabellone basculante elettronico. Inizio gara previsto alle ore 10.30 con partenza dal tratto di spiaggia antistante il Ristorante “da Saverio”. Grande attesa nelle parole del presidente della Calabria Swim Race, Domenico Gallo: «L’evento si svolge in un luogo suggestivo, Soverato, incrocio vincente tra sport e turismo, in provincia di Catanzaro. Questo progetto della Calabria Swim Race, nato cinque anni fa, oggi con il contributo della Regione Calabria, il patrocinio del Comune di Soverato e la collaborazione del Federazione Italiana Nuoto, ritengo sia diventato un appuntamento imperdibile per i veri agonisti e vuole accendere i riflettori sul nuoto e sul turismo legato alle attività sportive». È prevista una grande affluenza di pubblico proveniente da diverse località della regione e non solo, per vivere intensamente una giornata di sport e di divertimento in una delle mete turistiche più rinomate della Calabria.