L’atleta del “Catanzaro Nuoto” ha chiuso i 1500mt con il tempo di 20’ e 15’’. Sua anche la medaglia d’oro nel torneo nazionale di Napoli

CATANZARO – Non solo la medaglia d’oro ma anche il record regionale. Leonardo Fodero torna da Napoli, dove ha svolto la gara nazionale di nuoto per le distanze speciali, con il miglior tempo mai registrato tra gli atleti calabresi nei 1500mt. Distanza chiusa in 20’ e 15’’.