Presentati in conferenza stampa i trofei “Ugo Pugliese” e “Amare il mare”, e l'iniziativa per ipovedenti “Salpiamo con Omero”

Crotone ritrova tre appuntamenti estivi molto importanti e che riguardano il mare. Si tratta due gare di nuoto, ovvero il trofeo “Ugo Pugliese”, giunto alla trentesima edizione, di cinque chilometri, e il trofeo “Amare il mare”, giunto alla diciottesima, mezzo fondo con un miglio marino da percorrere. Il terzo evento riguarda una singolare passeggiata tra le onde, a bordo di pedalò, per ipovedenti, ovvero la quarta edizione di “Salpiamo con Omero”. Appuntamento sabato, dunque, con un tris di eventi all’insegna del nuoto e del sociale alla Lega navale di Crotone. Le manifestazioni sono state illustrate questa mattina nel corso di una conferenza stampa, alla presenza di Giovanni Pugliese, presidente Lni Crotone, Gianni Liotti, vicepresidente Lni Crotone, Daniele Paonessa, delegato provinciale Coni, Domenico Mazza, presidente Yachting Kroton club, Umberto Foresta, segretario Rotary club e Luigi Palmieri,componente della commissione nazionale sport dell'Unione Italiana Ciechi e consigliere provinciale dell'associazione. La trentesima edizione del trofeo “Ugo Pugliese”, tradizionale gara di nuoto di fondo, costituisce un appuntamento fisso dell’estate crotonese; la sfida all’ultima bracciata nelle acque dello Ionio crotonese è in programma per sabato 28 luglio, alle 16,30 dal molo Sanità.





«Il trofeo “Ugo Pugliese” - ha ricordato Giovanni Pugliese - intende onorare la memoria di un grande uomo appassionato di mare e di cultura,medico radiologo, fu lui a organizzare il reparto di radiologia presso il nostro ospedale civile». Molte le novità per questa manifestazione che ogni anno richiama i migliori atleti di questa disciplina. «Innanzitutto – ha spiegato Daniele Paonessa, delegato provinciale Coni – il percorso non sarà più lineare ma triangolare. In tutto sono 18 gli atleti iscritti a partecipare, per un totale di otto società di Sicilia, Campania e Calabria». «Noi ci sentiamo ormai parte integrante di questo evento sportivo - ha aggiunto Mimmo Mazza, presidente Yachiting Kroton Clu b- siamo contenti dell’incremento ogni anno delle associazioni che partecipano all’organizzazione dell’evento». Per gli assoluti maschili la sfida sarà aperta,tra pluri vincitore della competizione Federico Tamborrino, che ritorna dopo un anno di assenza, e il crotonese Giacomo Rajani, della Kroton Nuoto, che quest’anno ha dimostrato ottime capacità in ambito regionale. Il primo crotonese che taglierà il traguardo si aggiudicherà il trofeo “ Amare il mare”; che quest’anno spegne la sua diciottesima candelina.

Sempre sabato, a partire dalle ore 10, si terrà invece la passeggiata con i pedalò per ipovedenti “Salpiamo con Omero”. «Il progetto – ha dichiarato Luigi Palmieri – è nato con lo scopo di favorire l'integrazione sociale dei diversamente abili, in questo caso soggetti con disabilità visiva, attraverso l'attività sportiva. Come Commissione Nazionale stiamo valutando le condizioni per il prossimo anno per riportare l'evento a carattere nazionale». «Gli ipovedenti a bordo dei pedalò - ha spiegato Liotti - partiranno alla scoperta delle bellezze del mare crotonese, attraverso delle ricetrasmittenti posizionate su ogni mezzo, e accompagnati da volontari».