Le ragazze guidate da Marco Capanna affronteranno nella città bruzia i preliminari di Coppa Italia, in un torneo di due giorni da giocare contro Orizzonte Catania e Messina

Epifania in vasca per gli atleti del Cosenza Nuoto e Città di Cosenza, impegnati in questi ultimi giorni di festa. Le ragazze guidate da Marco Capanna affronteranno nella città bruzia i preliminari di Coppa Italia, in un torneo di due giorni da giocare contro Orizzonte Catania e Messina.

La prima gara è prevista il 7 gennaio, alle 15. Le padrone di casa apriranno le qualificazioni contro le etnee, mentre nella giornata successiva alle 11 avrà luogo il derby di Sicilia. Nel pomeriggio si riscenderà in vasca alle 15 per la gara fra Cosenza e Messina.

Le prime due squadre strapperanno il pass per le finali, e a queste si aggiungeranno le migliori terze di tutti i raggruppamenti che vedranno impegnate anche le altre formazioni di Serie A negli stessi giorni. Trasferta a Bari invece per i ragazzi guidati da Amaurys Perez, pronti a prender parte ad un bel torneo il 6 e 7 Gennaio. Due i raggruppamenti preliminari e otto squadre impegnate.

Cosenza se la vedrà nel girone A con i padroni di casa, il Pescara e il Brindisi, mentre nel gruppo B ci saranno Vela Ancona, Rari Nantes Napoli, Crotone e Sport Project. Il campionato, che prenderà il via a fine gennaio, si avvicina, e il test de prossimo week end sarà importante per valutare le ambizioni di una squadra che intanto nei giorni scorsi ha nuovamente battuto in amichevole il Crotone in trasferta.

Spazio anche alle giovanili. La rappresentativa calabrese, imbottita di giovani giocatrici del Città di Cosenza, è pronta a partire in direzione Ostia, dove sarà ospite del centro federale. Quattro giorni di grande pallanuoto attendono le ragazze allenate da Francesco Fasanella, che se la vedranno con le migliori selezioni delle altre regioni dal 3 al 6 Gennaio. Una kermesse lunga e importante che darà spazio alle giovani under 16 e che decreterà quale sarà in questa stagione la migliore fra le rappresentative regionali.