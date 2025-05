L’impegno in acqua viene premiato con qualità e passione. Nel caso di Giuseppe Pio Spinelli siamo ormai davanti a un giovane talento che riesce sempre a inorgoglire tutta la Calabria, come già avvenuto in passato e di recente al polo natatorio di Ostia Lido. In acque laziali, Spinelli ha così dato ancora una volta dimostrazione di tenacia e combattività, riuscendo a conquistare due ottime medaglie d’argento nei 100 mt a stile libero (01:04.68 – 837.04 punti) e nei 100 metri rana (01:20.69 – 830.09 punti).

In una gara ben combattuta, con circa cento partecipanti di tutta Italia che lottavano per i titoli nazionali nei campionati giovanili, Spinelli ha dimostrato tutto il suo valore. Orgogliosa è la società dell’Aqa Cosenza che supporta questo ragazzo, così come è piena piena la soddisfazione dei vertici federali e del nuovo presidente della Finp, Franco Riccobello.

Non è un caso inoltre come i progressi siano valutati con attenzione dal responsabile del settore tecnico giovanile Giacomo Di Santo, che ha dichiarato: «Sono molto soddisfatto della buona riuscita di questa manifestazione, il livello tecnico è in continua crescita e le prestazioni nuotate dai ragazzi sono da incorniciare. Complimenti a tutti i tecnici e alle società. Continuiamo a lavorare sui giovani perché sono il futuro della Federazione».

Spinelli, ben allenato dal tecnico Davide Zicarelli, continua quindi a convincere e stupire. Dopo gli ottimi risultati ottenuti ai campionati assoluti di Livorno e alle Para Swimming di Lignano Sabbiadoro, ha conquistato altri risultati importanti che lo confermano come uno dei migliori talenti in acqua sul versante del nuoto paralimpico.

Le sue prestazioni rimarcano, ancora una volta, come lo sport paralimpico non sia solo una competizione, ma una vera e propria celebrazione della forza interiore, della resilienza e della capacità di affrontare le sfide con determinazione. Con questo traino senza dubbio positivo, ora non resterà che preparare per bene i prossimi internazionali col 61° trofeo Settecolli previsto nella Capitale dal 26 al 28 giugno prossimo.