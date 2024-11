Il sindaco ff ha fatto il punto sulla ripartenza del calcio in riva allo Stretto a ventiquattr’ore dalla scadenza per le manifestazioni d’interesse: «Alle 12 di mercoledì non è ancora arrivato nulla, ma è anche fisiologico»

Ventiquattr'ore al gong. Sono ore concitate a Reggio Calabria, dove manca solo un giorno per la deadline sulle manifestazioni d'interesse per la costituzione della Nuova Reggina. «Stiamo lavorando, c’è fiducia» sottolinea Paolo Brunetti, Sindaco FF del Comune di Reggio Calabria, ai nostri microfoni. «Entro domani scadono i termini per le manifestazioni d’interesse. Alle 12 di mercoledì non è ancora arrivato nulla - ha rivelato Brunetti - ma è anche fisiologico: tutti aspetteranno domani».

Brunetti ha poi aggiunto: «Confermo il ritiro delle cordate relative a Nicola Amoruso e Confindustria Giovani, ma restiamo fiduciosi che uno o due gruppi, con i quali ci siamo confrontati, si candidino ufficialmente».

Le scadenze

Il Sindaco FF ha poi riepilogato quelle che saranno le scadenze: fra giovedì e venerdì le giornate chiave per il futuro del calcio a Reggio Calabria: «Come detto, domani alle 13 scadrà il termine ultimo per le manifestazioni d’interesse. Alle 18 ci sarà un primo tavolo tecnico per la valutazione delle documentazioni presentate e venerdì procederemo ad assegnare la gestione della nuova Reggina».

La città, ha sottolineato Brunetti, non può perdere l’opportunità di ripartire dal massimo torneo dilettantistico nazionale: «Siamo fiduciosi che arrivino le manifestazioni d’interesse, abbiamo dialogato e stiamo dialogando da giorni con diverse realtà importanti. Se così non dovesse essere, nella peggiore delle ipotesi, cercheremo di incontrare tutti i soggetti con i quali stiamo avendo a che fare, tentando di mettere su un progetto unico. Il Presidente Gravina è stato chiaro: nei prossimi anni l’opportunità che è stata concessa alla città quest’anno non è detto che ci sia. Ottenere l’iscrizione in sovrannumero in Serie D non era fatto scontato, abbiamo dovuto lavorarci molto».

Cosa serve per l'iscrizione in Serie D

Cosa serve, dunque, ed entro quando bisognerà consegnare tutte le carte? Brunetti risponde: «Entro venerdì andranno dimostrate le garanzie economiche con un assegno che copra i 400mila euro della FIGC. Poi, entro la giornata di lunedì, andrà presentato tutto in Federazione: le documentazioni della nuova società, le stesse garanzie economie e una mia lettera che avalli il progetto scelto. I tempi sono stretti ma, ribadisco, stiamo lavorando e siamo fiduciosi».