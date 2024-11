Attese novità in 24-48 ore: il gruppo di imprenditori coinvolgerebbe l’intera area metropolitana sotto il cappello di Confindustria Giovani. Prenestino è il patron di Romanella Drinks

Il bando è lì, in attesa di massiccia partecipazione. Il Comune di Reggio Calabria e tifosi della Reggina attendono di sapere chi darà nuova vita al calcio cittadino dopo la cancellazione dal professionismo del club guidato da Felice Saladini. Come vi avevamo raccontato ieri, ci sono delle certezze e dei punti di domanda ancora senza risposta, fra cui quelli legati alle cordate interessate a rimettere in piedi i colori amaranto.

Ai nostri microfoni abbiamo avuto nei giorni scorsi Massimo Taibi, che ci ha raccontato di aver alle spalle, un gruppo di soggetti interessati. C’è poi l’interessamento di Nicola Amoruso (e Lello Saladino), più diversi movimenti anche sotto il profilo locale.

A tal proposito decisive saranno le prossime ventiquattr’ore. C’è Salvo Presentino, già presidente di Confindustria Giovani Reggio Calabria, a lavorare per mettere a punto un pool di investitori che possano partecipare al bando emesso dal Comune di Reggio Calabria. Già nelle scorse settimane, questo gruppo era a lavoro, sebbene prima di fare passi concreti, abbia atteso prima la sentenza del Consiglio di Stato.

C’è un progetto di rilancio, che coinvolgerebbe il più grosso numero possibile di aziende dell’intera Area Metropolitana. Le riunioni che si terranno nelle prossime ventiquattr’ore saranno decisive per capire se, effettivamente, l’interesse si manifesterà in un’azione concreta che possa portare alla partecipazione al bando.

Chi è Salvo Presentino?

Salvo Presentino è una delle figure imprenditoriali più interessanti dell’area reggina. Da quindici anni si occupa dell’azienda di famiglia, la Romanella Drinks, attiva nel settore di bevande analcoliche. Ha ricevuto il San Giorgio d’Oro 2016 dalla Città di Reggio Calabria. Dal 2021 è ricopre il ruolo di consigliere nazionale di Assobibe, nonché di presidente di Confindustria Giovani.