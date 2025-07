Il neo direttore sportivo dei rossoblù impegnato per tutta la giornata di ieri con i colloqui. Il favorito per la panchina sembra essere Giorgio Gorgone, ma in corsa ci sono anche altri tre tecnici

Giornata intensissima ieri per il neo direttore sportivo del Cosenza Fabio Lupo, impegnato in una serie di colloqui per decidere chi sarà il prossimo tecnico dei rossoblù. L’idea del ds è quella di scegliere entro stasera per poi, domani pomeriggio, presentarsi insieme in conferenza stampa.

I colloqui sono iniziati dalla mattina e sono continuati fino al tardo pomeriggio. Lupo ha sfogliato la margherita ed a contendersi la panchina sono rimasti in 4.

Il favorito sembra poter essere Giorgio Gorgone, reduce dal miracolo salvezza con la Lucchese e che sarebbe dovuto andare alla Triestina, prima della crisi societaria dei giuliani. Ma dietro all’ex centrocampista ci sono altri tre tecnici sondati dal ds. In rigoroso ordine alfabetico: Bertotto, Buscè e Di Donato. Tutti e tre, nel campionato appena concluso, hanno fatto molto bene in Serie C, lasciando di propria volontà la squadra che hanno guidato. Rispettivamente Giugliano, Rimini e Team Altamura.

A meno di sorprese clamorose, il nome del prossimo allenatore del Cosenza verrà fuori da questo poker.