In totale saranno 403 gli italiani. Tra questi anche la pluricampionessa di scherma nata a Monza ma cittadina onoraria di Condofuri. Sarà lei, insieme a Tamberi, a portare il Tricolore durante la cerimonia inaugurale

Manca davvero poco all'inizio delle Olimpiadi. Dal prossimo 26 luglio, infatti, e fino all'11 agosto si terrà a Parigi la 33esima edizione di Giochi olimpici estivi. Nella capitale francese l'Italia si presenterà con grandi ambizioni e con l'obiettivo di replicare gli ottimi risultati ottenuti a Tokyo 2020. In Giappone fu infatti stabilito il record di medaglie per il nostro Paese: 40 (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi).

La spedizione azzurra a Parigi 2024, tra sport di squadre e individuali, sarà composta da 403 atleti. La regione d'Italia più rappresentata a Parigi 2024 sarà la Lombardia con 70 atleti. A completare il podio troviamo il Lazio (43) e la Toscana con 38 atleti. Nessun rappresentante ai Giochi olimpici per Valle d'Aosta e Basilicata. E la Calabria? La nostra regione porterà cinque atleti alle Olimpiadi in Francia. Per la precisione si tratta di: Giovanni Caserta, nato a Catanzaro (nuoto), Gabriele Laurenzano nato a Rossano (pallavolo), Daniele Lavia nato a Rossano (pallavolo), Massimo Spinella nato a Reggio Calabria (tiro a segno), Giovanni Tocci nato a Cosenza (tuffi). A Parigi ci sarà anche il taekwondoka Simone Alessio, nato a Livorno, ma cresciuto a Sellia Marina.

L'atleta "contesa"

Tra gli atleti Azzurri a Parigi 2024 ci sarà anche Arianna Errigo (scherma). La pluricampionessa di fioretto è "contesa" tra la Calabria e la Lombardia. Nata a Monza il 6 giugno 1988, la Errigo è cittadina onoraria di Condofuri, centro reggino di origine della madre. Il Comune ionico le ha conferito la cittadinanza onoraria il 17 agosto 2012, dopo l'oro a squadre e l'argento individuale che l'atleta conquistò a Londra 2012. Nel suo palmares Arianna Errigo conta in totale 3 medaglie olimpiche (1 Oro, 1 Argento e 1 Bronzo a Tokyo 2020), 23 medaglie ai Mondiali, 19 medaglie agli Europei e 5 Coppe del Mondo.

Nella cerimonia d’apertura di Parigi 2024 fissata per venerdì 26 luglio, proprio Arianna Errigo unitamente al campione di salto in alto Gianmarco Tamberi saranno i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi. È stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a consegnare loro la bandiera tricolore nel corso di una cerimonia solenne svoltasi al Quirinale.