L'Italia del Volley batte l’Egitto e guarda già alla fase ad eliminazione diretta. Un 3 a 0 netto che non lascia storia ed a fine partita la sorpresa per il nostro calabrese Daniele Lavia, miglior in campo nel match, che riceve i complimenti direttamente dal cantautore Marco Mengoni, ospite d’eccezione all’Arena Paris Sud.

Al termine del match Lavia si è detto soddisfatto e ancora più carico nel proseguire l’avventura olimpica. Il punteggio finale recita 3-0 per l’appunto (25-15, 25-16, 25-20) e arriva a un passo dal primo obiettivo delle proprie Olimpiadi, la qualificazione ai quarti di finale. Intanto, il prossimo 3 agosto, per l’ultima gara del girone ci sarà da sfidare la forte Polonia, un altro crash test dopo quello con il Brasile vinto ottimamente.

La gara contro l’Egitto ha offerto poche emozioni. Le battute di Lavia e Michieletto fanno la differenza con il calabrese sugli scudi per tutta la gara ma davvero il gap tecnico con gli egiziani è troppo elevato, agli azzurri di Fefè De Giorgi basta fare il compitino per allungare con decisione sugli avversari e mantenere un vantaggio sempre tranquillizzante. Alla fine applausi per tutti, anche da parte di Marco Mengoni arrivato a sostenere la nazionale e festeggiato dai giocatori con cui a fine partita si è fermato per una foto ricordo.

Intanto si avvicina anche l’esordio olimpico per un altro calabrese, Giovanni Tocci in questi giorni su sta allenando bene nella splendida piscina dell’Acquatic center di Parigi. La sua gara di tuffi è in programma per il prossimo 2 agosto. Giovanni ci ha confessato di tenere molto a questa Olimpiade e di voler spingere al massimo per regalare alla sua Cosenza una medaglia nei tuffi dal trampolino.