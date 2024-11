Il calabrese Simone Alessio ha conquistato la medaglia di bronzo nel taekwondo, categoria 80 chilogrammi, durante le Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta di Sellia Marina è stato ripescato dopo i quarti di finale e ha sconfitto nella finale per il terzo posto lo statunitense CJ Nickolas, portando così all'Italia la sua 34ª medaglia in questa edizione dei Giochi, segnando anche il primo successo italiano nel taekwondo. Un giorno importante per questa disciplina, che ha dovuto subire l'infortunio di Dall'Aquila non ha potuto disputare la semifinale olimpica..

L'atleta calabrese, già due volte campione del mondo (2019 e 2023), dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi ora punta all'oro olimpico in un percorso lungo e insidioso che inizierà alle 9.10 con gli ottavi di finale. Un percorso che l'intera Calabria spera possa portare al successo finale di Alessio.

20.52 - Simone Alessio bronzo olimpico

Dopo aver mancato la finale per l'oro, Simone Alessio si prende la medaglia di bronzo a Parigi nel Taekwondo - 80kg. L'atleta di Sellia Marina completa nel migliore dei modi il percorso di ripescaggio e ottiene il terzo posto nella competizione a Cinque Cerchi. L’avversario di Simone Alessio, lo statunitense Nickolas, battuto 2-0

20.00 - Alessio in finale per la medaglia di bronzo

Simone Alessio andrà a giocarsi il bronzo olimpico. L'atleta di Sellia Marina vince il ripescaggio e va a caccia della medaglia. L’azzurro vince 2-0 (5-4, 5-2). Appuntamento alle 20:34. L’avversario di Simone Alessio sarà lo statunitense Nickolas

- Alessio rientra nella corsa per il bronzo

La vittoria per 2-1 di Mehran Barkhordari sul sudcoreano Seo Geon-woo ha un risvolto positivo per Simone Alessio. L'azzurro e numero uno del ranking mondiale nella categoria -80kg del taekwondo, infatti, entra nei ripescaggi per il bronzo. Alle 19.40 sfiderà l'uzbeko Jasurbek Jaysunov. In caso di vittoria, Alessio si giocherà il terzo posto e la medaglia contro uno degli sconfitti in semifinale

15.27 - Simone Alessio perde ai quarti

Simone Alessio ha perso 2-1 nei quarti di finale contro l'iraniano Barkhordari. I risultati dei tre round sono: 1-6, 2-1, 10-9 per l'atleta iraniano Barkhordari. Ma non è detta l'ultima parola, per conquistare i ripescaggi l'iraniano deve vincere contro il sudcoreano Seo.

11.18 - Simone Alessio passa ai quarti

Con uno sforzo minimo l'atleta di Sellia Marina vince la sfida contro il kazako Toleugalie chiudendo il match 2-0 (6-0, 3-1). Nel prossimo incontro Alessio sfiderà l’iraniano Barkhourdari