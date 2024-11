Niente da fare per il tuffatore calabrese Giovanni Tocci, eliminato nella fase preliminare della gara maschile individuale dai tre metri della competizione a Cinque Cerchi.

Nelle ultime due rotazioni l’atleta cosentino ha commesso due errori, e si è chiamato fuori dalla semifinale di domani. Il calabrese ha concluso in 22esima posizione (346.85). Per Tocci sfuma dunque la possibilità di un posto nell’atto conclusivo de Giochi. In semifinale invece l’altro italiano Lorenzo Marsaglia.

Chi è Giovanni Tocci

Giovanni Tocci è tra gli azzurri a Parigi 2024, ma non è la prima volta che porta il nome dell’Italia alle Olimpiadi visto che si tratta della sua terza esperienza a cinque cerchi dopo i sesti posti di Rio 2016 e di Tokyo 2020. Classe 1994, Giovanni è nato il 31 agosto a Cosenza (vive ad Arcavacata) ed è un atleta del Centro sportivo dell’Esercito. Cresciuto a pochi passi dall'Università della Calabria con la famiglia, Giovanni si è specializzato in tuffi dal trampolino da 1 e 3 metri e in tuffi sincronizzati da trampolino 3 metri in coppia con Andrea Chiarabini. La prima medaglia d’oro la vince nel 2009 durante gli Europei Juniores nella specialità trampolino da 1 metro e successivamente conquista l’argento agli Europei di Londra 2016 con la specialità trampolino da 1 metro. Nel 2017 vince medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest. Nella sua bacheca ci sono due medaglie continentali ma soprattutto l'argento mondiale nel sincro vinto a Doha 2024 insieme all'amico Lorenzo Marsaglia, un risultato mai ottenuto nella storia dall'Italia maschile.