Dopo l’annuncio ufficiale arrivato con un video pubblicato sui social di Operazione Nostalgia, è ora certo: Francesco Totti sarà tra i protagonisti del raduno in programma sabato 6 settembre a Reggio Calabria. Per la città, per i tifosi e per tutto il Sud, sarà un evento epocale. Non solo calcio, ma anche memoria e passione: il ritorno in campo del “Pupone” richiama l’essenza più vera di questo sport.

Habemus Francesco Totti. Tre parole che (restando in tema) bastano a far vibrare l’anima dei tifosi. Totti ha ufficializzato la sua presenza al Raduno di Operazione Nostalgia, e la notizia ha subito acceso l’entusiasmo. Perché Totti non è solo un nome: è un simbolo, un numero 10 che ha incarnato talento, amore per la maglia e appartenenza.

E proprio a Reggio Calabria, nel 2000, segnò il suo primo gol in azzurro contro il Portogallo. Un ritorno che sa di destino. Rivederlo al Granillo sarà un privilegio raro, un salto nel tempo in cui il calcio era emozione pura.

Operazione Nostalgia, l’evento dedicato alle leggende degli anni ’90 e 2000, quest’anno toccherà Parma, Vicenza e infine Reggio Calabria. La presenza di Totti al Granillo renderà questa tappa speciale, un momento da custodire. Perché quando il Capitano torna in campo, il tempo si ferma davvero.

Non sarà solo una partita, ma un tributo a un’epoca e a chi l’ha vissuta col cuore. Reggio vivrà una giornata unica, in cui la nostalgia sarà gioia e il passato tornerà presente, almeno per novanta minuti. Il 6 settembre sarà molto più di un evento: sarà una festa del calcio, un ponte tra generazioni. Con Totti in campo, Reggio Calabria diventerà capitale del ricordo, della passione e di tutto ciò che rende il calcio immortale.