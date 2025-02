Si è svolto questa mattina a Palazzo dei Bruzi l’incontro tra il sindaco Franz Caruso e il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Gurascio. All’incontro richiesto nei giorni scorsi dal primo cittadino hanno partecipato il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca e l’Amministratore Unico della società Rita Rachele Scalise. Alle parole dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale che hanno evidenziato le difficoltà della squadra rossoblù e il clima di sfiducia che si respira nell’ambiente cosentino, Guarascio «ha ribadito – si legge in una nota diffusa dal club rossoblù – di credere nel raggiungimento dell’obiettivo. Eugenio Guarascio ha annunciato ai presenti che sono state intraprese iniziative per favorire l’afflusso allo stadio attraverso una scontistica importante dei prezzi dei settori di Curva e Tribuna B, per spingere i nostri Lupi alla vittoria. Infine su sollecitazione del Primo cittadino, il Presidente ha dato notizia di avere trattative in corso per la cessione della Società, animato dallo stesso senso di responsabilità che lo ha spinto ad intraprendere 13 anni fa l’avventura con il Cosenza Calcio, che ancora oggi, dopo tante emozioni e qualche delusione, vive con orgoglio e passione».

Nel frattempo è in corso una conferenza stampa del sindaco di Cosenza Franz Caruso. «Guarascio vuole cedere il Cosenza. Abbiamo questo segnale, se ci sono imprenditori interessati si facciano avanti», ha affermato anche il primo cittadino bruzio.