Inizia con una beffa l’avventura di Giorgio Gorgone sulla panchina del Catanzaro. I giallorossi rimontano il Sudtirol al “Nicola Ceravolo”, ma dopo il 2-2 dei tempi regolamentari sono eliminati ai rigori.

Gli ospiti passano al 16’ con una splendida punizione di Pyyhthia. Il Catanzaro reagisce e trova il pari al 27’ con Simone Pafundi, al primo gol in giallorosso, su assist di D’Alessandro. Al 53’ è Pietro Iemmello a completare la rimonta.

Nel finale, però, arriva la doccia fredda. All’85’ il neoentrato Mixtur firma il 2-2 e manda la sfida ai rigori. Dal dischetto il Sudtirol si dimostra più preciso: dopo gli errori di Stivanello e Frosinini da una parte e di Dorval dall’altra, è Simone Davi a portare gli altoatesini sul 4-3. Dorval fallisce l’ultimo penalty e il Sudtirol conquista così il passaggio del turno.