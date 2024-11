All'inizio della prossima settimana il ministro dello sport presenterà al Comitato tecnico scientifico "le linee guida" per la riapertura di palestre, centri danza, circoli sportivi e del tennis. lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora intervenuto al programma televisivo 'Mi manda Rai3'.

Spadafora ha ricordato che l'ultimo provvedimento del governo prevede che l'attività sportiva e motoria sia consentita «nei parchi, nei luoghi che i vari sindaci riterranno di aprire, con le solite distanze di sicurezza, ognuno deve fare il possibile per il rispetto delle regole. Per adesso questo è anche un test che in due settimane ci consentirà di vedere se è possibile man mano aprire altro. Ad esempio le palestre, i centri danza, i vari centri sportivi, i circoli per tennis. Proporremo -ha concluso il ministro- già all'inizio della prossima settimana al Cts le linee guida per tutti questi centri, e appena saranno validate, vorrei inserire nel dpcm che parte dal 18 maggio la possibile apertura di questi centri».