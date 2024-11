Del doman non v'è certezza. Se la Reggina continua ad attendere il nome del possibile acquirente, la Pallacanestro Viola il nome lo conosce bene ed è quello di Noel Damien Foti. La trattativa fra lo startupper franco-calabrese e la società neroarancio è stata del tutto strombazzata, a differenza di quella per gli amaranto, ancor oggi abbastanza top secret. Ma, a oggi, nulla si è concretizzato.

Qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo parlato di closing apparentemente definito: del resto, le parti erano d'accordo, pronti anche i pagamenti. Foti nella serata di venerdì 16 aveva fatto partire un bonifico, contenente una parte di quanto dovuto (poco più di 30mila euro). Nel corso della settimana, con in mezzo i canonici tempi bancari, a Reggio Calabria ci si aspettava l'arrivo del denaro che, tuttavia, in questo momento ancora latita.

E, a proposito di cose che latitano, mancano anche gli aggiornamenti dello stesso imprenditore, che da qualche giorno ha smesso di aggiornare il proprio profilo twitter sulla Viola. Il tempo inizia a stringere: a inizio luglio vanno ratificate tutte le pendenze economiche e completata l'iscrizione al prossimo campionato.

Il silenzio, in questo caso, non è un buon segno. Forse fin troppo si è parlato, soprattutto in relazione a quanto accaduto nel recente passato violino, fatto di tante chiacchiere e zero fatti. La speranza, sia chiaro, è di essere smentiti e di poter, a breve, avere un confronto vero con una nuova proprietà che possa essere in grado di rilanciare la Viola.