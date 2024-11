L'allenatore neroarancio si è raccontato in esclusiva: «Per me è una cosa bellissima essere qui, possiamo stare fra le prime quattro»

La Pallacanestro Viola è pronta alla ripartenza. Dopo un'estate travagliata, il club neroarancio ha trovato nuova linfa, su tanti punti di vista e sabato debutterà contro il Cus Catania nella Serie B Interregionale.

Un esordio raccontato, in esclusiva, dal nuovo coach dei reggini, Federico Cigarini: «C'è entusiamo - sottolinea - abbiamo cambiato tutto. La squadra è giovane, ha voglia di fare, di correre, di faticare, di sbucciarsi le ginocchia per far sì che la gente torni ad apprezzare la Viola a Reggio Calabria. Spero che ci sia molta gente sia dal nostro esordio. So che dipenderà molto dalla partita contro il Cus Catania, ci stiamo preparando bene».

Che Viola dobbiamo aspettarci coach?

«Siamo giovani ma da 21 anni in sù. Ci sono giocatori che hanno già una certa esperienza nei campionati senior. Abbiamo una media sui 22 anni, è tutta gente con almeno un campionato senior sulle spalle. Noi siamo un outsider, possiamo tranquillamente entrare nelle prime quattro. Vedremo di partita in partita».

Nel pre-campionato la Viola è sembrata avvolta da un'aura positiva. C'è voglia di divertirsi e divertire?

«Ho calcato la mano su questa cosa. Continuo a chiedere ai miei ragazzi di portare la gente a guardare le partite e per far questo dobbiamo divertirci, affrontare le cose col sorriso. Dobbiamo far vedere alla città che siamo qui a sbucciarci le ginocchia per loro».

Lei viene dall'altra Reggio, Emilia. Come l'è sembrata la città?

«Ho girato tanti posti, in questo momento vivo in centro. Mi trovo bene, la gente è disponibile. Qualcuno mi ha anche riconosciuto e offerto il caffè. Assomiglia molto a Genova, la città della mia compagna, quindi sono abituato a questi sali e scendi, ormai mi sono fatto due polpacci (ride, ndr). È bello, comunque, sono felice di essere l'head coach di una realtà del genere».

Avete trovato anche un PalaCalafiore che, per molti, è una struttura senza precedenti in cui allenarsi.

«Quando siamo entrati per il primo allenamento c'era tanta gente che si guardava intorno. Per me è una cosa bellissima sapere che dove ci sono io si sono seduti grandissimi allenatori. Dobbiamo essere all'altezza: non è più il campionato di una volta, dobbiamo prenderci carico tutti insieme».

A livello societario, invece, che ambiente ha trovato?

«Mi sto trovando molto bene, ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo fra sponsor e nuovi dirigenti. Sento energie positive, è gente che, come il Presidente Carmelo Laganà, Mimmo Porcino, gli addetti stampa, il capo del Trust, lavora e si impegna: tutti stanno lavorando per riportare questa città dove merita. Non potremo farlo in quattro e quattr'otto ma le basi si stanno consolidando».

La Viola in B interregionale, la Reggina caduta in Serie D. Sarà un anno di ripartenza per lo sport reggino, ne è consapevole?

«Seguo tutto, prima di venire mi sono informato: dal basket in carrozzina al volley femminile, alla Reggina. Sono tifoso della Reggiana. Al netto di questo, comunque, penso che posso essere al momento giusto nel posto giusto. Spero, nel mio piccolo, di aiutare la rinascita dello sport di Reggio Calabria, ci pensavo proprio l'altro giorno: voglio e spero di essere all'altezza»

Photo Credits: Fortunato Serranò - Pallacanestro Viola