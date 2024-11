Si è sbloccata nella notte la trattativa per la cessione della Pallacanestro Viola a Noel Damien Foti. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, si stava cercando la quadra fra vecchia e potenziale nuova gestione. Un cerchio che sembra essere quantomai vicino alla chiusura, con il closing che potrebbe arrivare nei primissimi giorni della prossima settimana.

La trattativa

Martedì erano state consegnate le carte contenenti tutte le informazioni sullo stato di salute della società neroarancio.Foti, già da tempo entusiasta della possibile nuova avventura, ha fatto le sua valutazioni, insieme al suo team di consulenti, modulando l'offerta iniziale inviata mercoledì. Non sono mancati i momenti di distanza fra le parti, ma alla fine tutto sembra essersi sbloccato.

Marcel Vulpis possibile General Manager

A gestire la società, però, non sarà esclusivamente Noel Damien Foti. A capo del management ci dovrebbe infatti essere Marcel Vulpis, già vice Presidente della Lega Pro: un profilo di grande spessore gestionale, con grandi esperienze nel mondo della comunicazione e del marketing. Da capire quale sarà il ruolo, che comunque sarà rilevante del progetto Viola.

Obiettivi

Il nuovo corso della Viola partirà con l'intenzione di vincere, su tutti fronti. Nel primo anno l'obiettivo sarà di tornare immediatamente nel campionato di B Nazionale, da cui Reggio è retrocessa in questa stagione. Ma, più in generale, la Viola vuol tornare popolare e un lavoro importante sarà fatto in termini di comunicazione, per riavvicinare la città alle sorti della propria squadra cestistica più blasonata. Noel Damien Foti ha già le idee chiare, il nuovo corso della Pallacanestro Viola Reggio Calabria è in partenza oggi.