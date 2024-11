Il setterosa silano paga a caro prezzo l'inesperienza e lascia strada libera al Catania

COSENZA - L’emozione e lo scotto del debutto in serie A1, sono costati cari alla matricola Città di Cosenza Tubisider, battuta in trasferta per 10-7 dall’Orizzonte Catania, nella prima giornata di campionato. La squadra cosentina ha pagato a caro prezzo soprattutto l’approccio alla gara, commettendo diversi errori dovuti all’inesperienza delle ben nove esordienti assolute nell’olimpo della pallanuoto.Il setterosa cosentino è rimasto comunque in partita nonostante alla fine del quarto parziale fosse sotto di quattro reti, riuscendo ad aggiudicarsi solo la quarta ed ultima frazione di gioco.Da segnalare in positivo le prime reti in campionato per le neo cosentine Arancini, con una tripletta e Gil con una doppietta. A segno anche Vitaliti, autrice di una doppietta.