Il setterosa silano punta a raccogliere il primo successo in campionato. Dalla sua parte avrà il pubblico di casa dell’Olimpionica di Cosenza

COSENZA - Città di Cosenza-Tubisider alla ricerca dei primi punti in serie A1 femminile. Dopo la battuta d’arresto all’esordio in campionato, la squadra allenata da Andrea Posterivo sarà di scena domani alle 15:00, nell’ Olimpionica di Cosenza per la “prima” davanti al pubblico di casa. Avversario di turno la Waterpolo Prato. Migliorare l’intesa fra i reparti. Trovare la capacità di essere più determinanti ed incisivi in fase di realizzazione. Questi i due obiettivi che il trainer silano ha cercato di raggiungere in settimana in fase di allenamento. Dopo tre partite ufficiali, due di Coppa Italia ed una di campionato, la squadra calabrese è ancora in rodaggio. Da evidenziare in positivo la capacità di reagire del setterosa cosentino dimostrata all’esordio. Qualità che, però, non è bastata contro Catania e non basterà contro Prato altra compagine dei quartieri alti del torneo. (ab)