Il sestetto bruzio parte con il piede sbagliato il girone di ritorno. Dopo la Coppa Italia, anche in campionato la formazione capitolina si conferma bestia nera

CITTA' DI COSENZA-SIS ROMA 2-7

Partenza amara per il Città di Cosenza che nonostante i buoni propositi non sfrutta il fattore casa e nella prima del girone di ritorno si arrende a Roma. Un match giocato a senso unico, così come dimostrano i parziali 0-2, 0-2, 1-2, 1-1 e per il Città di Cosenza è tutto da rifare. Testa al prossimo turno. Una partita ostica. In trasferta, le cosentine affronteranno Padova, seconda forza del campionato