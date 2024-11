Il setterosa silano si impone a Roma contro la Sis

COSENZA – Finalmente Tubisider. Il Città di Cosenza mette in tasca il primo successo stagionale e fa festa contro l'antagonista di sempre, la SIS Roma, battuta in terra laziale meritatamente per 12-7. Un match fondamentale in chiave salvezza perché giocato contro una diretta avversaria al mantenimento della categoria. Decisiva la partenza fulminante delle cosentine con una Blanca Gil devastante che ha subito messo le cose in chiaro, segnando le prime quattro reti per la propria squadra. La SIS Roma certo non è stata a guardare e la gara è scivolata via sul binario dell'equilibrio, tanto che alla fine della seconda frazione di gioco entrambe le matricole si sono ritrovate sul 6-6. Poi il nuovo cambio di marcia nel terzo parziale e l’affondo definitivo che ha tagliato le gambe alle capitoline.