Il Città di Cosenza sfida il Bologna per chiudere il discorso qualificazione alla final six

Ancora tre giornate per decretare le sei migliori squadre. E tra meno di ventiquattro ore il Città di Cosenza scenderà in piscina nella trasferta di Bologna per quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria finale in chiave play off scudetto. Le ragazze di coach Capanna, seste in classifica e con un solo punto di vantaggio sul Catania dovranno quindi vincere il confronto contro le emiliane per mantenere il distacco o addirittura allungare sulla formazione siciliana che nella stessa giornata andrà a far visita al Rapallo con in testa l'obiettivo sorpasso.

Il Città di Cosenza forte della vittoria sull'ostica formazione di Imperia, affronterà la terzultima gara di campionato con la consapevolezza che i play off sono ormai ad un passo. Tre gare, dunque, per concretizzare l'ottimo lavoro svolto in questo campionato. La qualificazione sarebbe la giusta coronazione.

Nella gara di andata finì 10-8 per le cosentine, vittoria che valse il primo successo casalingo per Pomeri e compagne. Domani basteranno certamente meno reti per mettere una seria ipoteca sulla final-six.