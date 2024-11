Tubisider chiamata allo scontro decisivo contro Roma. Match in programma sabato

Tra di loro non è mai stata una partita come le altre. Dalle categorie maggiori alle giovanili, Cosenza versus Roma non è mai un match banale. Antagoniste da sempre, hanno spesso incrociato le loro strade, battagliato per gli stessi obiettivi. Quella di sabato, però, nella piscina olimpionica cosentina, sarà una gara di tutt'altro rilievo. Sul piatto c'è la permanenza nel massimo campionato italiano femminile.



Due le partite al termine della stagione. Sette i punti in classifica per entrambe le squadre, appaiate in penultima piazza in graduatoria generale. Basterebbe questo per capire quanto sia decisivo il match di sabato. Il “setterosa” cosentino ha tutte le carte in regola per sferrare l’attacco finale e blindare la permanenza in serie A1. Anche perché le silane hanno dimostrato di poter battere la "Sis". Nel match d’andata la Tubisider travolse in trasferta le capitoline con cinque reti di scarto. Sabato ne basterebbe anche solo una per chiudere il discorso salvezza.