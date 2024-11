La Tubisider cambia nome e veste, indossa i panni da Serie A1 e lancia il guanto di sfida alle altre formazioni del massimo torneo italiano di pallanuoto. Domani il setterosa silano esordirà in campionato a Catania

COSENZA - L’attesa è finita. Cosenza può finalmente indossare i panni da serie A1. Quelli conquistati poco prima dell’estate al termine di un campionato che dipingere entusiasmante è dire poco, e riposti nell'armadio aspettando questa data. Il setterosa silano è pronto ad esordire nell’olimpo della pallanuoto. Il Città di Cosenza-Tubisider comincerà la nuova avventura domani in trasferta nella piscina di Catania contro la società “Orizzonte”, tra l’altro già sconfitta di recente in Coppa Italia. La formazione del tecnico Andrea Posterivo si presenterà alla sfida con tre nuovi innesti rispetto alla scorsa stagione. Si tratta di Blanca Gil, Zoe Arancini ed Agnese D’Amico. L’obiettivo dichiarato, anche in fase di presentazione della squadra, è quello di una salvezza tranquilla. Messa in cassaforte quella, si potrà pensare ad altro. (ab)