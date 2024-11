Il 'setterosa' cosentino prepara gli ultimi accorgimenti anti Como, la squadra che la Tubisider dovrà battere per volare in serie A. Domenica il primo round

COSENZA - L’appuntamento con la storia è dietro l’angolo. L’obiettivo è vicino ma la strada per arrivarci è ricca di ostacoli. Domenica si conoscerà il destino della Tubisider Cosenza. Si saprà se il setterosa calabrese ha la stoffa, la grinta ed il carattere per strappare la promozione in serie A, o no. Il cammino delle ragazze di coach Posterivo verso la massima serie di pallanuoto femminile, inizierà in trasferta nella vasca comasca della Como nuoto. Lì dove la squadra del presidente Manna affronterà il primo round della semifinale play off.