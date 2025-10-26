Impresa esterna per la Smile Cosenza Pallanuoto nella quarta giornata del campionato di Serie A1 femminile. Le calabresi espugnano la vasca del Plebiscito Padova con un convincente 12-10, conquistando tre punti preziosi al termine di una partita combattuta.

La gara è stata costruita da un inizio autoritario delle ragazze di mister Longo: il primo parziale si chiude sul 5-3, mentre il secondo tempo è decisivo con un netto 4-1 che indirizza la sfida. Anche il terzo quarto sorride alla Smile, 3-2, mentre nel finale, il fisiologico calo nel quarto tempo (0-4) permette alle padrone di casa di accorciare, senza però compromettere il risultato finale.

Determinante è stata la gestione delle superiorità numeriche: le cosentine hanno trasformato 5 delle 9 occasioni con l’uomo in più, realizzando anche 2 rigori. Padova, invece, ha concretizzato solo 3 delle 9 superiorità, con due rigori a favore, di cui uno neutralizzato da una straordinaria parata di Nigro su Monterubbianesi nel quarto tempo. Nel finale, Meijer colpisce un palo su rigore, ma le locali non riescono a completare la rimonta.

La partita ha visto anche due uscite per limite di falli: Price per Padova e Miller per Cosenza, a testimonianza di un match molto combattuto.

Con questa vittoria, la Smile Cosenza conferma la propria crescita e invia un segnale chiaro al campionato: la squadra sa vincere anche lontano da casa, dimostra solidità e carattere, e mette a segno punti pesanti per la classifica.  