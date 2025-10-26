Le ragazze di mister Longo conquistano tre punti pesanti grazie a un primo tempo autoritario e alla capacità di gestire il vantaggio nonostante il ritorno delle locali

Impresa esterna per la Smile Cosenza Pallanuoto nella quarta giornata del campionato di Serie A1 femminile. Le calabresi espugnano la vasca del Plebiscito Padova con un convincente 12-10, conquistando tre punti preziosi al termine di una partita combattuta.

La gara è stata costruita da un inizio autoritario delle ragazze di mister Longo: il primo parziale si chiude sul 5-3, mentre il secondo tempo è decisivo con un netto 4-1 che indirizza la sfida. Anche il terzo quarto sorride alla Smile, 3-2, mentre nel finale, il fisiologico calo nel quarto tempo (0-4) permette alle padrone di casa di accorciare, senza però compromettere il risultato finale.

Determinante è stata la gestione delle superiorità numeriche: le cosentine hanno trasformato 5 delle 9 occasioni con l’uomo in più, realizzando anche 2 rigori. Padova, invece, ha concretizzato solo 3 delle 9 superiorità, con due rigori a favore, di cui uno neutralizzato da una straordinaria parata di Nigro su Monterubbianesi nel quarto tempo. Nel finale, Meijer colpisce un palo su rigore, ma le locali non riescono a completare la rimonta.

La partita ha visto anche due uscite per limite di falli: Price per Padova e Miller per Cosenza, a testimonianza di un match molto combattuto.

Con questa vittoria, la Smile Cosenza conferma la propria crescita e invia un segnale chiaro al campionato: la squadra sa vincere anche lontano da casa, dimostra solidità e carattere, e mette a segno punti pesanti per la classifica.