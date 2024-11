Le ragazze di Andrea Posterivo impegnate a Rapallo nella terza giornata di andata del campionato di serie A1

COSENZA - Trasferta in Liguria per la formazione della Città di Cosenza Tubisider. Le ragazze guidate da Andrea Posterivo affronteranno, per la terza di andata della serie A1 femminile, il Rapallo Pallanuoto. Obiettivo conquistare i primi punti della stagione. Le altre due partite hanno mostrato una formazione in grado di giocarsela con tutti fino alla fine. Solo la poca esperienza in questa categoria ha penalizzato Manna e compagne che forse avrebbero meritato una situazione di classifica diversa. Ora c’è la possibilità di cambiare le cose a cominciare proprio da Rapallo dove Posterivo e le sue ragazze cercheranno di cancellare quello zero in graduatoria