La Wp Messina batte nettamente il Cosenza per 15-8

Cosenza- La Tubisider Cosenza non riesce a uscire dalla crisi. Nuova sconfitta per i padroni di casa, contro la Waterpolo Despar Messina, guidata da Mirarchi. Le ragazze della Tubisider reggono il confronto solo fino al terzo tempo, quando la squadra di Messina ha segnato quattro gol consecutivi, prendendo quel distacco che aumenterà da lì alla fine della partita. (Aggiornamento 17:39)

Abbandonare in fretta l’ultimo posto in classifica a quota zero punti. Questo l’obiettivo della Tubisider nel match in programma alle 15:00, valevole per il primo turno infrasettimanale di serie A1 femminile. Nell’Olimpionica silana arriverà la Waterpolo Messina. La formazione di Andrea Posterivo, questa volta più che mai dovrà sfruttare il fattore vasca contro un’ avversaria che, seppur forte, può e deve essere battuta. I miglioramenti visti fin qui sono serviti a poco. Sei partite, altrettante sconfitte per il setterosa cosentino che sta pagando a caro prezzo lo scotto di una categoria sconosciuta. Per un verso o per l’altro la squadra è andata al di sotto delle aspettative di inizio stagione. E’ tempo, dunque, di svegliarsi e fare punti. Parola del patron del città di Cosenza, Giancarlo Manna.