L'avventura nell'Olimpo della pallanuoto femminile è iniziata. Il setterosa cosentino si è ritrovato in vasca per l'inizio della preparazione. 15 le atlete convocate dal confermato coach Posterivo

COSENZA - Solo due mesi fa la storica promozione in serie A1 che ha portato per la prima volta nell’Olimpo della pallanuoto, un setterosa calabrese. Quello made in Cosenza della Tubisider. Un obiettivo centrato al termine di una stagione incredibile che ha rimandato i tifosi all’appuntamento con la nuova avventura nel massimo torneo targato 2014/2015. Annata che ha preso ufficialmente il via oggi con l’inizio della preparazione. Quindici le atlete convocate dal tecnico Andrea Posterivo, molte fanno parte del gruppo dello scorso anno. Una rosa di elementi pronta ad affrontare il massimo campionato, contro formazioni dal blasone antico. La società silana ha fissato nella salvezza tranquilla l’obiettivo stagionale. “Tutto quello che verrà in più sarà ben accetto" – hanno fatto sapere staff tecnico e dirigenti della società. La prima settimana di preparazione sarà incentrata sul lavoro fisico-aerobico, per poi passare alla tattica in vasca nelle settimane successive. (ab)