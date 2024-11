Tutto secondo pronostico. Soverato e Palmi cedono rispettivamente contro Legnano e Filottrano nell’andata ai quarti di Coppa Italia. Le due calabresi cercheranno il riscatto nella gara di ritorno ma si pensa già al prossimo impegno di campionato

Rimpianto e delusione. Al PalaScoppa passa Legnano che, dopo il campionato, si aggiudica anche il secondo match contro Soverato. La squadra di coach Saja si arrende alle lombarde nel turno di andata valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Legnano che s’ impone per tre set a uno. Una sconfitta che compromette così il cammino delle ioniche nella competizione. Nella gara di ritorno, questa volta in trasferta, ci vorrà una grande prestazione, lucidità e freddezza da parte delle calabresi e rivivere magari le emozioni della scorsa stagione con il trofeo sfumato solo nel finale. Ma il pensiero delle biancorosse è già al prossimo impegno in campionato. Domenica, tra le mura amiche farà visita il Chieri, reduce da una pesante sconfitta e appaiata in classifica.

Scenario identico a Palmi. Filottrano espugna il PalaSurace in tre set. Esordio sfortunato per le reggine, alla loro prima storica qualificazione nella competizione. Un match comunque combattuto dalla squadra di Giangrossi che lascia il passo alla capolista. Palmi che senza ormai troppe aspettative giocherà il tutto per tutto nella gara di ritorno. Ma non c’è tempo per riflettere. Si pensa già alla trasferta di domenica, in casa della vicecapolista Pesaro.

Maria Chiara Sigillò