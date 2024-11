Il 2 novembre scatterà il via in serie A2 femminile. La Calabria punta tutto su Soverato che esordirà in casa contro Trento

Allacciate le cinture. Ormai manca davvero poco al decollo in Serie A2 femminile. Il campionato cadetto di pallavolo si annuncia combattuto e difficile più che mai. La Calabria punta tutto sul Volley Soverato. Si parte il 2 novembre e la squadra del presidente Matozzo disputerà la prima gara in casa contro la neopromossa Delta Trentino, formazione in cui milita l’ex palleggiatrice biancorossa Ilaria Demichelis.

C'è entusiasmo in riva allo Ionio. A testimoniarlo le tante persone che giornalmente seguono gli allenamenti delle cavallucce marine. Un'intera città tifa Soverato. Tutti schierati dalla parte di coach Mauro Chiappafreddo e della sua squadra, chiamata a disputare un campionato d'alta classifica. Per farlo la società catanzarese sta lavorando da tempo ad un colpo ad effetto che regalerebbe al trainer biancorosso la classica ciliegina sulla torta. Continuano infatti le trattative in sede di via Battisti con vari procuratori per incastonare nel mosaico calabrese un posto quattro di alto livello.