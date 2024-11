Dopo i due kappao di fila le ioniche tornano alla vittoria in campionato. Sabato contro Chieri la griglia degli ottavi di finale del trofeo tricolore

Soverato torna al successo e dopo due sconfitte di fila riassapora il gusto dei tre punti. Tutti in una volta. Le ioniche sbancano Marsala e lo fanno in maniera netta, senza lasciare niente al caso, con una gara praticamente perfetta. Il muro calabrese è insormontabile, la difesa ordinata e l’attacco chirurgico. Impalpabile, invece, la formazione di casa.

La brutta copia di quella vista contro Cuneo qualche giorno fa. Buon per Grey e compagne che con il kappo imposto alle siciliane tornano in corsa per la vetta della classifica, ora distante solo due lunghezze. Un vittoria che per Soverato chiude definitivamente il discorso qualificazione final-eight di coppa Italia. Non resta che capire solamente in quale ordine e contro chi la ragazze di coach Barbieri si giocheranno l’accesso in semifinale del trofeo tricolore. Il verdetto sabato al PalaScoppa contro Chieri. E poi sarà giro di boa.