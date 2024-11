Terzo successo di fila per la New Tech Milani Rende nel massimo campionato regionale. La vittoria contro i vibonesi aumenta il morale della compagine di coach Aloe, ora in testa al campionato insieme a Taurianova e Catanzaro

La Serie C maschile in questa stagione ha aumentato decisamente il suo grado di competitività. Grandi piazze regionali si sfidano a suon di attacchi incisivi sotto muro, il torneo già dopo tre giornate ha aumentato decisamente il suo appeal. Merito di squadre come Milani Rende e Tonno Callipo Vibo, capaci di offrire spunti interessanti, giocando una pallavolo di qualità grazie a elementi quasi sprecati nel torneo regionale.

Lo sa bene la New Tech: la squadra di casa non sta nascondendo le sue ambizioni, le tre vittorie di fila del resto lo confermano. In casa rendese c’è armonia, si nota ciò anche da tanti piccoli dettagli ben curati. Da mettere in risalto il gesto che ha coinvolto le due società, prima dell’inizio del match al Pala Quattromiglia c’è stato un curioso scambio di omaggi. Da una parte ovviamente le prelibatezze vibonesi sono state donate ai padroni di casa, dall’altra invece ciò è ricambiato con gli omaggi del nuovo sponsor, la patata della Sila. Operazione simpatia per squadre che sono amiche fuori dal campo, ma non tenere per quanto concerne il combattimento sportivo.

La partita ha appassionato i tanti presenti sugli spalti, la Milani Rende ha conquistato i suoi tre punti con un primo set di equilibrio finito sul 25-23, un secondo gioco molto più agevole sul 25-14 e un terzo set molto più combattuto. Rende voleva chiudere subito i conti, poi ha subito la rimonta della Tonno Callipo sino a chiudere la contesa nuovamente sul 25-23. Il coach Luigi Aloe in campo si era affidato all’ex Guarascio come palleggiatore, Foniciello opposto, Pisani e Caputo come schiacciatori, Elia e Gaetano da centrali, alternando nel ruolo di libero Tarasco e Pisano.

Il mister rendese, intervistato nel post gara, ha fatto il punto sull’inizio della stagione: «Non siamo la “lepre” del campionato, c’è un gruppo di squadre che sta dando continuità di risultati. È un campionato particolare, ogni domenica possono ribaltarsi le gerarchie. Abbiamo la possibilità di poter arrivare fra le prime, si lavora con un clima ideale creato dalla dirigenza, ragazzi che sanno muoversi fuori dal campo e organizzarsi. Dobbiamo migliorare nella capacità di stare in partita, evitando dei black out nei set. Siamo il punto di riferimento degli studenti universitari, ci sono ragazzi predisposti al sacrificio, ricettivi a livello mentale».

Dall’altra parte mister Francesco Defina sa bene come, anche da queste partite, ci saranno utili indicazioni per i giovani talenti della Tonno Callipo: «La Milani è ben attrezzata, scendere in campo a Rende non è mai facile, avevo chiesto ai miei ragazzi di giocarsela tranquillamente. Queste gare ci servono per crescere tecnicamente e caratterialmente. Lavorando con i ragazzi sappiamo che ci servirà tempo per oliare i meccanismi, abbiamo espresso comunque una buona pallavolo, il nostro obiettivo è valorizzare al massimo i tanti under».

Nei prossimi turni il calendario prevederà incroci importanti in comune per le due squadre. La Milani affronterà un altro scontro diretto (sabato 2 novembre, alle 18) in casa contro la matricola terribile Taurianova, mentre sette giorni dopo affronterà in trasferta il Corigliano. La Tonno Callipo domenica 3 novembre sarà di scena in casa alle 16 contro il team jonico, poi sarà ospite del Taurianova sabato 9.