L’obiettivo è quello di coinvolgere giovani dai 5 ai 19 anni alle prese con il volley creando filiali sportive in tutto il territorio

“Gioca, cresci, divertiti”. Questo lo slogan del progetto giovanile Asd Volley Academy, nato nell'ottobre del 2019 a Cerzeto (Cosenza), con l’obiettivo di coinvolgere i giovani dai 5 ai 19 anni alle prese con il volley e le discipline affini riconosciute dalla Federazione italiana della pallavolo. L’associazione sportiva dilettantistica, che da gennaio a oggi vanta già 100 atleti tesserati, oltre alla presidente Veronica Cetraro e 16 dirigenti, ha uno staff tecnico esterno costituito da allenatori ed esperti impegnati nei club di A2, A3, B e nazionale Juniores maschile e femminile e un qualificato staff medico gratuito.

L’obiettivo principale della prima accademia di pallavolo calabrese è quello di riuscire a creare altre filiali sportive nei paesi della media Valle Crati. Oltre a Mongrassano Scalo, dove si trova la prima palestra, è già presente sul territorio anche un’altra sede a Bisignano. «Siamo un’accademia giovane ma con tanta voglia di fare. La nostra missione - dice Massimo De Marco, direttore sportivo - è quella di far crescere i giovani atleti in questo sport, insegnando loro la disciplina fatta di passione, voglia e costanza oltre alla tecnica sportiva, senza tralasciare però l’importanza tra un allenamento e l’altro dello studio».

L’accademia di pallavolo ha anche attivato diversi protocolli d’intesa con le scuole della Valle del Crati, affiancando i tecnici ai docenti nelle ore scolastiche per far conoscere lo sport in classe. Ma ha anche previsto un servizio di doposcuola e formato diverse squadre amatoriali.