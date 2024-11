VIDEO | Le calabresi conquistano in casa tre punti che permettono alla squadra del presidente Matozzo di raggiungere quota ventiquattro in classifica e consolidare il terzo posto in attesa degli altri risultati

Pronto riscatto del Volley Soverato che nell'ultimo match di questo anno 2020, supera al Pala Scoppa Talmassons per tre set a uno, nell'incontro valevole per la settima di ritorno del girone est. Tre punti che permettono al Soverato di raggiungere quota ventiquattro in classifica e consolidare il terzo posto in attesa degli altri risultati. Contro Talmassons la squadra di coach Napolitano ha meritato il successo e quando ha deciso di spingere in campo ha avuto la meglio chiudendo i set vinti con buon margine di vantaggio.

Padrone di casa in campo con Bortoli in regia e la statunitense Shields opposto, al centro Meli e Riparbelli, in banda capitan Lotti e Mason, Barbagallo è il libero. Rispondono le ospiti con Vallicelli al palleggio e Cutura opposto, al centro Nardini e Mazzoleni, schiacciatrici Tirozzi e Bartesaghi con libero Norgini. Prima dell'inizio della gara, sotto il settore riservato solitamente agli "ultras Soverato" viene esposto uno striscione dagli stessi tifosi biancorossi per ricordare Antonio Siciliano, operatore di Soverato Uno TV e da sempre vicino alla compagine del presidente Matozzo, scomparso recentemente. "Ora ci riprendi dal cielo. Ciao Antonio".

Il match

Il primo set vede le due squadre sostanzialmente in equilibrio dopo le prime battute; Mason e compagne pian pianino iniziano a prender le misure alle ospiti e guadagnano il primo break portandosi sul punteggio di 13-10 con time out Talmassons. Al rientro in campo è sempre Sovrato a forzare la mano e allungando nel punteggio di al 18-14 quando coach Barbieri chiama un altro discrezionale. Il set scivola verso la la fine ed è Mason a siglare il 25/17.

Reazione delle ragazze di Barbieri nel secondo set con la squadra ospite che sul 6-6, allunga 6-9 costringendo Soverato al primo time out dell'incontro; piú determinate adesso Bartesaghi e compagne che in questa fase riescono ad allungare sul punteggio di 11-15 con nuovo discrezionale chiesto da coach Napolitano; aumenta il divario nel punteggio con Talmassons che riesce ad amministrare il vantaggio e chiudere il set 17/25.

Avvio di terzo parziale con le due squadre che giocano punto a punto, 4-4, con Riparbelli e compagne che si portano peró avanti poco dopo e sul 9-5 Barbieri chiama time out. Al rientro ancora le biancorosse allungano sul 13-6 col secondo time out per Talmassons; spingono le padrone di casa che hanno in mano il set, 21-11, ma arriva un mini break delle ospiti con Napolitano costretto anche al time out. Talmassons riduce fino a meno cinque, 21-16, ma Soverato è bravo e pronto a chiudere subito il conto e vincere il set 25/17.

La vittoria del Soverato

Paritá tra le due squadre nelle prime fasi del quarto set, 11-11. Scambi belli e prolungati in questa parte del match con le locali che cercano di staccarsi, 13-11, ed è time out Talmassons; piú quattro Soverato, 17-13, con diagonale di Shields. Adesso spinge forte la squadra di Napolitano che vuole chiudere il discorso. Time out per le ospiti sul 18-13; non riesce la squadra dell'ex Barbieri e ricucire lo strappo e Soverato chiude ancora una volta per 25/17, vincendo meritatamente l'ultimo match del 2020. Dando appuntamento al nuovo anno, la società Volley Soverato, le atlete e tutto lo staff augurano ai tifosi un sereno Natale.