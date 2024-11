Esordio casalingo per il Volley Soverato che torna in campo domenica 10 ottobre alle 17.00 per la prima di campionato serie A2 femminile contro Albese Volley Como. Si riparte dunque sotto la guida di coach Bruno Napolitano riconfermato per il quarto anno consecutivo e con una squadra ampiamente rinnovata di 12 giovani atlete. «È una squadra nuova per cui siamo ripartiti quasi da zero come spesso capita – spiega il tecnico -. È una squadra molto eterogenea con livelli di prestazione abbastanza diversi sia per questioni anagrafiche ma anche per background tecnico».

Pronti alla sfida

La società presidente Antonio Matozzo, in partnership con Ranieri International, per il dodicesimo anno consecutivo nel campionato di serie aA2, scalda dunque i motori per dare il via ad una nuova stagione al cospetto di una formazione avversaria di tutto rispetto. «È una squadra avversaria che gioca insieme da tanto tempo con un'ottima palleggiatrice, un'opposta greca al primo anno in Italia ma che, dai video che abbiamo visto, ha delle buone capacità. Due bande rodate come Zanotto e Pinto. Insomma – commenta Napolitano - è un squadra quadrata ma d'altronde in serie A2 l'esperienza ci ha insegnato che squadre materasso non ne esistono».

Al palazzetto tornano i tifosi

E a dare la giusta carica a Riparbelli e compagne ci penserà anche il pubblico che dopo l'assenza sugli spalti a causa della pandemia tornerà a farsi sentire nel rispetto delle limitazioni previste. «In questi anni si è creata una situazione per cui ci siamo quasi assuefatti alla mancanza del pubblico e di tutto ciò che questa presenza comportava soprattutto al Pala Scoppa di Soverato dove la presenza dei tifosi è stata sempre molto attiva. Sarà bello ritrovarsi» conclude.