I tornei regionali di volley stanno dando spazio e consapevolezza a tanti giovani talenti. Le pallavoliste calabresi sono così immerse in una Serie C che valorizza, un po’ per necessità e un po’ per linee societarie, ragazze che potranno anche affermarsi nel professionismo tra qualche stagione. Per il momento… è il massimo torneo della nostra terra a ospitarle, traendo il massimo dal loro talento.

Girone A

Nel settimo turno il riposo di Cirò porta a registrare una nuova capolista. Non sbaglia ormai un colpo il Paola, che si impone 3-0 a Rossano. Gara in scioltezza delle ospiti, guardando ai punteggi accumulati e aumenta la consapevolezza delle tirreniche: sei vittorie, diciotto punti e stacco di una lunghezza rispetto all’ex capolista. Rossano, al terzo ko di fila, nel prossimo turno giocherà addirittura alle 11 della prossima domenica sul campo dell’Arpaia Lamezia. Quest’ultima, guardando alle contese in programma ieri pomeriggio, ha vinto sin troppo agevolmente il derby contro la Pink per 3-0.

Più che all’interezza del punteggio, è il computo dei set che lascia di sasso (1-25, 4-25, 5-25). Diverso il tono della contesa tra Gm Cosenza e Avolio Castrovillari sul 2-3 tra squadre reduci da una prima parte di stagione interesse. La vittoria arriva in un contesto equilibrato col primo vantaggio delle ospiti, la rimonta delle locali e il controsorpasso per le lady del Pollino che, dopo due ore e mezza di gioco, conquistano il Pala Ferraro. L’ultimo match di giornata metteva in campo due compagini ancora a secco in classifica. Agonismo e voglia di fare premiano la Silan, le silane vincono 3-2 contro Cutro e conquistano i primi due punti stagionali.

Girone B

Nel girone centro-meridionale, un’altra gerarchia viene riproposta. Pizzo sconfigge la Stella Azzurra Catanzaro 3-1, ma soprattutto torna in vetta solitaria. Le ragazze di casa si sono imposte in una gara non facile, la qualità degli organici si è vista tutta sul parquet e di certo pensare alla promozione non è un’eresia.

Tiene la scia la Todosport, che fa 3-1 contro Cinquefrondi dopo esser passata anche in svantaggio. Per le vibonesi risultato utile a conquistare la terza posizione, le reggine – nonostante la sconfitta - stanno dimostrando di essere in crescita con un organico molto giovane. Al terzo posto ecco arrivare la New Teosidos: il 3-0 sulla Elio Sozzi in trasferta era pressoché scontato guardando le forze in campo.

Di domenica l’ultimo match previsto in questo settimo turno, i presenti non sono rimasti delusi tutto sommato. Digem-Cidue 3-2 è l’ennesima sfida equilibrata di questo settimo turno. Per due volte le ospiti sono andate in vantaggio, riprese poi dalla squadra di Marina di Gioiosa, particolarmente concreta nel tiebreak.