In A2 femminile mastica amaro Soverato che perde gara 1 dei play off dopo aver avuto il successo in pungo. Vola in finale, invece, la Callipo Vibo in A2 maschile

Dal paradiso all’inferno in pochi minuti. Dalla gioia di aver messo in tasca il primo round in semifinale play off, alle lacrime per aver sprecato l’impossibile ad un passo dalla vittoria.





Soverato piange. Trento sorride. Decisivo il tie break. Al “Pala Milone” di Crotone le ioniche sono costrette ad inseguire per quasi tutto il match. Poi la riscossa e la chance clamorosa di mettere in tasca gara 1, gettata alle ortiche.Un vero e proprio black out per le calabresi, al tie break. Sul 13-7 le cavallucce marine riescono a farsi raggiungere e definitivamente superare dalle ospiti, brave a crederci fino alla fine. Spietate nell’infilare un parziale di 8-0 tra l’incredulità del pubblico.Una sconfitta amarissima. Ora sarà fondamentale vincere gara , al PalaTrento, sabato sera, per continuare a sperare di raggiungere la finale.In A2 maschile sorride di gusto, invece, la Callipo Vibo. Tecnica, carattere e tanto cuore. Questi gli ingredienti che hanno permesso ai ragazzi di coach Mastrangelo di qualificarsi alla finale dei play off, vincendo anche la gara 3, sempre in rimonta, come la sfida precedente a Reggio Emilia. E adesso obiettivo Serie A1 in finale contro Sora, eterna rivale in tutto quest’anno. Prima sfida il primo maggio alle 20:30 al PalaValentia.