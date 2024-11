La Raffaele Lamezia è tra le piacevoli realtà del mondo della pallavolo calabrese. In questa stagione la società lametina sta ottenendo ottimi risultati e gran parte del merito è di mister Salvatore Torchia, alla guida della squadra maschile che milita nel campionato di Serie B e della femminile che compete in Serie C. Con il tecnico lametino, intervenuto ai nostri microfoni, abbiamo fatto il punto su entrambi i campionati.

La squadra maschile occupa la quarta posizione della classifica a quota 35 punti. Ecco le parole di mister Torchia: «Mancano cinque gare alla fine e l'obiettivo rimane sempre quello di fare più vittorie possibili, dando un occhio a cosa succede davanti a noi. Seppur con qualche inciampo, un pò di sfortuna con gli infortuni di inizio e metà stagione, alla fine siamo lì nelle zone alte, e se si considera che c'è qualche rammarico per l'esito di qualche gara, direi che la stagione è stata abbastanza positiva facendo le dovute considerazioni a 360 gradi (livello del campionato, difficoltà etc..). Nota positivissima, in casa facciamo registrare un'ottima presenza di pubblico - prosegue il tecnico - segno che la società, la squadra ed i ragazzi sono ben voluti ed apprezzati. Questo è la conferma di un segnale che avevamo prima della stagione e che indurrà ad una riflessione quando le condizioni saranno tutte in linea».

La squadra femminile è fresca del secondo posto nella Coppa Calabria, dopo aver battuto la Lory Volley Pizzo in semifinale, ha ceduto il passo alla Tonno Callipo per 3-1 in finale. Le lametine in campionato (Serie C) occupano attualmente la terza posizione della classifica. In merito Torchia esordisce: «Siamo partiti in sordina con molte difficoltà di organico, qualche punto lasciato qua e là, e l’ infortunio di Stefania Papa a inizio campionato. Di colpo, ribaltiamo la stagione grazie ad un "compattamento" della squadra, ad una nuova fisionomia, a qualche nuovo ed importante ingresso, ma soprattutto ad una maggiore consapevolezza che ci hanno fatto disputare un mese e mezzo di altissimo livello culminato con la finale di Coppa Calabria».

«Se consideriamo che abbiamo giovani e giovanissime regolarmente in campo direi un risultato molto soddisfacente. Peccato che non si disputeranno i play off - aggiunge Torchia - per questo strano regolamento, ne avrebbe guadagnato la pallavolo e ci saremmo divertiti. Ma certe volte non tutto il male viene per nuocere, ho in mente alcune cose importanti che fatalmente potrebbero essere determinanti per alcune atlete. Senza dimenticare che siamo in piena corsa anche con le Under. Continuate a seguirci», conclude il tecnico lametino».