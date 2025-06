Una stagione da incorniciare per la Tonno Callipo Volley femminile che continua nel suo progetto vincente. Il team giallorosso, infatti, è già all'opera in questa sessione estiva non solo per cercare di rinforzare l'organico ma ancora prima per cercare di trattenere quelle pedine indispensabili alla causa, e tra queste risulta certamente Denise Vinci.

Il rinnovo della Vinci

Ufficiale infatti il rinnovo tra la pallavolista e il club vibonese, per un sodalizio che dura ormai da quasi tre anni compreso (questo che inizierà a breve). Un rinnovo che non ha trovato grossi ostacoli, e lo si intuisce dalle parole della stessa Vinci, già carica di voglia nell'inseguire nuovi traguardi e trasmettere a quelle che arriveranno quell'appartenenza alla maglia che è sempre più rara: «Sono grata all’intera società della Tonno Callipo per la fiducia rinnovata nei miei confronti. Il legame che si è creato è frutto di una fiducia costruita nel biennio precedente. E mi auguro continueremo sulla stessa scia».

E ancora: «Sono felice di continuare a indossare i colori giallorossi, dico sempre che per me è un onore indossare la casacca della Tonno Callipo e far parte di una società così importante. Ha fatto la storia nella pallavolo maschile e si è lanciata nel femminile facendo sempre più parlare di sé per i grandi risultati ottenuti in due anni. Mi sento molto fortunata a far parte dell’ambizioso progetto del presidente Pippo Callipo, tra l’altro a casa mia».

Ambizioni e ricordi

Una campagna acquisti e rinnovi che conferma le ambizioni della società di puntare sempre più in alto. Ecco cosa ne pensa la stessa Vinci: «Credo che al termine del mercato, anche quest’anno saranno chiari i nostri obiettivi ambiziosi e stimolanti. La società d’altronde non ha assolutamente bisogno di presentazioni, a Vibo si respira l’aria pura della pallavolo ed è senz’altro una piazza ambita per pallavoliste di livello. Il roster sarà formato da atlete di elevato spessore ed esperienza. Appassioneranno ancor di più il nostro pubblico giallorosso e creeranno un notevole entusiasmo sugli spalti e non solo».

Adesso testa al prossimo campionato di Serie B1: «Questa categoria l'ho giocata quando avevo qualche anno in meno. È ancora presto per dirlo ma sono sicura che anche in questa dimensione la Tonno Callipo sarà la squadra che tutti vorranno battere. Sarà sicuramente un campionato lungo e le insidie si nasconderanno sempre dietro l’angolo. Sono certa però, che come sempre le affronteremo nel migliore dei modi. Per come siamo solite fare».

Infine, un breve flash degli ultimi due anni precedenti: «Intanto vedo la curiosità che c’era intorno a noi il primo anno; quindi la voglia e la determinazione nel secondo, insieme ad una piccola nota di delusione. Nello specifico sono impresse nella mia mente le vittorie dei due campionati, la Coppa Calabria, la Supercoppa del Sud e il magnifico, seppur con finale amaro, percorso della Coppa Italia. Ma l’immagine più bella rimane quella dell’ultima partita in casa, dove l’organizzazione della società, i colori del Palasport e il calore del pubblico e della nostra inimitabile Fossa Giallorossa, hanno reso indimenticabile il momento: la vittoria del campionato e l’imbattibilità».